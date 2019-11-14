Fotokapanla kayıt

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Burdur Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü ekiplerince başlatılan proje kapsamında, yaban hayatını kayıt altına almak için fotokapan projesi başlatıldı. Proje gereği ormanlık alanlara konulan fotokapanlarla pek çok türün görüntüleri kaydedildi.Bölge Müdürü Rıza Kamil, ormanlık alanlarda su sıkıntısı yaşanan bölgelere yaban hayvanları için suluklar yerleştirdiklerini söyledi. Bu alanlarda yaban hayatını görüntülemek, kayıt altına almak ve yeni türler tespit etmek için fotokapan taktıklarını belirten Kamil, "Farkındalık yapmak ve fotokapanlara görüntü kazandırıp bu zenginliği ortaya çıkarmak için böyle bir çalışma yaptık. 3 ay önce anne ve yavrularıyla beraber bir keklik ailesinin bu kaplardan su içtiklerini ve beslendiklerini fotokapanla tespit ettik" dedi.Fotokapana yansıyan görüntülerde birçok kuş ve memeli türünün periyodik olarak su içmek amacıyla bu alanları kullandığını gözlemlendiklerini, ilginç görüntüler elde edildiğini anlatan Rıza Kamil, "Görüntülerde yaban kedisi, karakulak, yaban domuzu, tilki, porsuk, kınalı keklik ve alakarga gibi türler tespit edildi. Yaban keçisi, tilki ve birçok kuş türünü gördük. Ülkemizdeki 487 kuş türünün 281'i Burdur'da görüldü" diye konuştu.