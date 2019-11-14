Isparta 32 Spor’a Vali sürpriz yaptı

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'da son 2 haftada elde edilen galibiyetler sonrasında şampiyonluk yolunda önemli adımlar atıldı. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, kentin temsilcisi konumundaki Isparta 32 Spor'a dün sürpriz bir ziyarette bulundu. Seymenoğlu, kulüp tesislerini gezerek, iki hafta önce kulüpte göreve getirilen, Trabzonspor'un efsane futbolcularından hemşehrisi 'Dobi Hasan' lakaplı teknik direktör Hasan Şengün ile bir araya geldi. Seymenoğlu,dedi. Seymenoğlu, pazar günkü Kepez Belediye maçına da tüm sporseverleri davet etti.