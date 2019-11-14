Kapalı gişe rekoru

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Devlet Tiyatrosu'nun (ADT) yeni sezonda sahneye koyduğu 'Buzlar Çözülmeden' adlı eser izlenme rekoru kırıyor. Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde geçen eylül ayında prömiyeri yapılan 'Buzlar Çözülmeden' adlı oyuna izleyici ilgisi yoğun oldu. Bugüne kadar 15 kez sahnelenen eseri 6 bin kişi izledi. İki perdelik eser yoğun istek üzerine turneye çıktı. 27 Kasım Çarşamba saat 20.00'de tekrar Antalyalı tiyatro severlerle buluşacak olan eser, için 28-29-30 Kasım günleri saat 20.00'da sahnelenecek.Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), kapalı gişe sahnelediği Puccini'nin Uzakdoğu ezgileri ile süslediği dünyaca ünlü 'Madama Butterfly' operasını kaçıran ve yeniden izlemek isteyen sanatseverler için tekrar sahneliyor. Antalya DOB, librettosu Luigi Illica ve Giuseppe Giacosa'ya ait olan Puccini'nin 'Madama Butterfly' operasını Yiğit Günsoy rejisi ile 19 Kasım Salı günü saat 20.00'de sahneleyecek.