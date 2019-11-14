Lösemili çocuklar eğlendi

BUGÜN NELER OLDU

Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Kepez Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ve Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) işbirliğiyle gezi etkinliği düzenlendi. Lösemili çocuklar, Kepez'i gezme ve tanıma imkanı bulurken, bir yandan da keyifli saatler geçirdi. Çocuklar önce, açıldığı yıl içerisinde 526 bin 373 ziyaretçi ağırlayan ve Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzesi olan Anadolu Oyuncak Müzesi'ni gezdi. Birbirinden özel binlerce oyuncak karşısında büyülenen çocukların, ikinci durağı 84 adet eserin yer aldığı Dokumapark Açık Hava Müzesi oldu. Gezi etkinliği Kepez Simülasyon Merkezi ile devam etti. Kepez'in doğa ile iç içe bir yaşam sunduğu Kent Ormanı ve Macera Ormanını da gezen çocuklar, parkurlarda eğlendi, doyasıya at binerek, muhteşem bir gün geçirdi.