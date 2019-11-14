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’den Böcek’e zam eleştirisi

Giriş Tarihi: 14.11.2019
MHP’den Böcek’e zam eleştirisi
MHP Antalya İl Başkanlığı'na atanan Hilmi Durgun, yeni yönetimi ile ilk kez basının karşısına çıktı. Durgun, sorulan sorular üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i, su ve tramvay zamları konusunda eleştirdi.

HEPSININ AKSİNİ YAPTI
Durgun, "Muhittin Böcek, 31 mart seçimlerinde büyükşehir belediye başkanı olarak göreve geldi. Kendisi kısa, orta, uzun vadeli bazı projeler olduğunu seçimden önce açıklamıştı. Yalnız 200 gün olmasına rağmen bu konuyla ilgili değerlendirme yapmadı ama özellikle toplumu birebir ilgilendiren, su ve toplu ulaşımda zam yapmayacağını ifade etmesine rağmen, özellikle toplu ulaşım ve suya zam yaptı. Uzun vadeli projelerini yaptığında veya yapacağı zaman hep beraber değerlendireceğiz. Ama asıl olarak ilk geldiğinde söz verdiği, suya, tramvaya zam yapmayacağız gibi ifadelerinin tam aksini gerçekleştirdi" dedi.
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MHP’den Böcek’e zam eleştirisi
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