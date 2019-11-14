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Özbekistan’dan mutlu döndüler

Giriş Tarihi: 14.11.2019
Özbekistan’dan mutlu döndüler
ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO), Ticaret Bakanlığı'nın 'Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ' (UR-GE) desteği kapsamında, yürütmekte olduğu 'ATSO Tarım Kümesi Projesi', üçüncü yurtdışı faaliyetini Özbekistan'da düzenledi.

SÖZLEŞMELER İMZALANDI
ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Eroğlu başkanlığındaki ATSO Tarım Kümesi heyeti ilk olarak 4 Kasım tarihinde Büyükelçi Mehmet Süreyya Er ve Ticaret Müşaviri Abdullah Yavuz Türker'i ziyaret etti. Ziyarette Özbekistan pazarı hakkında bilgiler veren Büyükelçi Er, tarım alanı ve birçok sektörde büyük fırsatlar olduğunu söyledi. İşadamları, Taşkent'te düzenlenen ikili iş görüşmelerde, Özbek alıcılarla görüşme imkanı buldu. Heyet, Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Ziyaretlerde uişadamları sözleşmelerde imzalandı
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Özbekistan’dan mutlu döndüler
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