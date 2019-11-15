Antalyaspor’un yeni patronu Stjepan Tomas

Antalyaspor'un yeni teknik direktör arayışları kısa sürede tamamlandı. Kırmızıbeyazlılar rotasını çevirdiği sürpriz isim Stjepan Tomas ile el sıkıştı.
Önceki akşam apar topar Antalya'ya gelen Tomas, başkan Ali Şafak Öztürk ve yönetim ile masaya oturdu. Her konuda anlaşma sağlayan Hırvat teknik adam eşyalarını toplamak için İstanbul'a döndü.
BUGÜN GÖREVE BAŞLAYACAK
Bugün sabah saatlerinde gelerek görevine başlaması beklenen Hırvat çalıştırıcının akşam veya yarın sözleşmeye imza atacağı, resmi açıklamanın da bundan sonra yapılacağı öğrenildi. Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giyen Stjepan Tomas, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un ekibinde görev alıyordu.
Tomas'ın yardımcılıklarını ise Orhan Ak ile Ayhan Akman'ın yapacağı bildirildi.