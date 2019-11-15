Antalyaspor’un yeni patronu Stjepan Tomas

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor'un yeni teknik direktör arayışları kısa sürede tamamlandı.Önceki akşam apar topar Antalya'ya gelen Tomas, başkan Ali Şafak Öztürk ve yönetim ile masaya oturdu.Bugün sabah saatlerinde gelerek görevine başlaması beklenen Hırvat çalıştırıcının akşam veya yarın sözleşmeye imza atacağı, resmi açıklamanın da bundan sonra yapılacağı öğrenildi.Tomas'ın yardımcılıklarını ise Orhan Ak ile Ayhan Akman'ın yapacağı bildirildi.