BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkarılan TIR şoförü Volkan Dokuyucu, yaşadıklarından dolayı hem psikolojisinin hem de ayarının bozulduğunu söyledi.Belediyede 3 yıl 5 ay 12 gün çalışan Volkan Dokuyucu, CHP'li Muhittin Böcek'in göreve gelmesiyle işten çıkartıldı. Belediyenin ANTEPE şirketinde asfalt birimi tehlikeli madde TIR şoförü olan Dokuyucu, işten çıkartıldığını whatsapp'tan gelen mesajla öğrendiğini belirtti. Tazminatının 4/1'inin teklif edildiğini anlatan Dokuyucu işe iade davası açtığını söyledi. Dokuyucu işsiz kalmasının kendisini psikolojik etkilediğini söyledi. Dokuyucu, "Maddi olarak çok büyük sıkıntılar yaşamıyorum. Psikolojik olarak çok etkilendim, resmen ayarım bozuldu. Bu da aileme yansıdı" dedi. Başkan Muhittin Böcek ile görüşmek istediğini belirten Dokuyucu, kapıların yüzüne kapatıldığını ifade etti. Asuman Dokuyucu, ise "Eşimin durumundan hepimiz psikolojik olarak etkilendik" diye konuştu.