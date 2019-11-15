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’da yurt sorununa çözüm

Giriş Tarihi: 15.11.2019
Burdur’da yurt sorununa çözüm
BURDUR'DA öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak için 2 bin 400 öğrenci kapasiteli KYK yurtlarından 2'sinin inşaat çalışmaları sürerken, diğeriyle ilgili sürecin tamamlanması bekleniyor. AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesinde yapımı devam eden yurtların 48 milyon 221 bin TL liraya mal olan bin kişilik bölümde inşaatın sürdüğünü söyledi. Özçelik ve Uğur, Bucak'ta yapımı devam iki yurdun ise ihalelerin yapıldığını belirtti.
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Burdur’da yurt sorununa çözüm
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