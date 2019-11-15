Gönülden destek

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2019- 2020'nin 'Gönüllülük Yılı' ilan edilmesiyle Antalya'da gençler gönül çemberi kurdu. Antalya'da Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'ne bağlı Gönüllülük Kulübü'nün 230 genç üyesinin hayata geçirdiği yardım ve destek projeleri gönülleri ısıtıyor.Üniversite öğrencilerinin kaliteli vakit geçirerek, yardım projeleri içerisinde yer almak için üye oldukları kulüpte, 'Gençliğe giden yoldayız' sloganıyla kalplere dokunuluyor. Tamamı üniversite öğrencisi olan gönüllü gençler, yaşlıların evine temizlik, ihtiyaç sahibi köylülerin tarlalarında çapa, çevre temizliği ve lösemili çocuklara yardım gibi birçok projeyle imza attı. Kulüpte, her hafta bir etkinlik yapılıyor. Genç ler toplu olarak kan verip şehirdeki huzur evlerine giderek yaşlıların gönüllerini de alıyorÖzgecan Aslan Gençlik Merkezi Müdürü Süleyman Yılmaz, Gönüllülük Kulübü'nün, merkezin açıldığı günden itibaren var olduğunu söyledi. Yılmaz, "Bu yıl gönüllülük yılı olması nedeniyle çalışmalarımız daha da arttı. Sayısı 230'a ulaşan gönüllü gençlerimiz hayata geçirdiği projelerle taktir topluyor. Örnek verecek olursak Feslikan Yaylası'nda 75 bin dekarlık bir alanda Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte mera alanlarına gübreleme yaptık. Amacımız çobanların hayvanlarını daha rahat otlatmalarını sağlamak. Döşemealtı'nda zeytin topladık ve bölge halkına destek olduk" dedi.