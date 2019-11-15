İşaret dili öğreniyorlar

BUGÜN NELER OLDU

BURDUR Halk Eğitim Müdürlüğü'nce (HEM) yaz tatilinde açılan işaret dili kursunu tamamlayan, Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Rukiye Ceren Özçelik, öğrendiklerini şimdi okulu bünyesindeki uygulama anaokulunun öğrencilerine öğretiyor. Anaokulundaki 55 öğrenciye, haftada 3 gün, yarım saat gönüllü işaret dili eğitimi veren Özçelik, çocukların küçük yaşlarda işaret dili öğrenmeleri için çaba gösteribelirterekt, "Öğrendikmlerimi minik öğrencilere öğretmenin mutluğunu yaşıyorum" dedi.