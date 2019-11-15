Kahramanlarımız için desteğimiz sürecek

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ANTALYA'DA göreve yeni başlayan Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, ilk ziyaretini 15 Temmuz Vatan Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurlarının Adını Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği'ne yaptı. Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi içerisine taşınan derneğin yeni yerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan ile birlikte ziyaret eden Sezgin, dernek başkanı Meltem Kılınç'a çiçek verdi. 15 Temmuz'un Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Sezgin, 15 Temmuz Şehidi Muhammed Oğuz Kılınç'ın babası Zeki ve annesi Meltem Kılınç'ın çalışmalarına her zaman destek olacaklarını belirtti.