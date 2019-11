Kalpten teşekkür

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da umutlarını yitirmek üzereyken nakille hayata tutunan hastalar, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde buluştu. Hastalar, üzerinde bağışlanan ve 'isimsiz kahramanlarımız' dedikleri organları bağışlayanların isimlerinin bulunduğu kalp şeklindeki balonları hayata tutunmalarını sağlayan kişilerin anısına gökyüzüne bıraktı.Etkinliğe katılan 46 yaşındaki Ayşe Akdemir, nakil için İstanbul'dan Antalya'ya taşındığını söyledi. Nakil hayaliyle yaşarken gelen bir telefonla hayatının değiştiğini vurgulayan Akdemir, "14 yıl boyunca her gün 9 saat diyalize giriyordum. İsimsiz kahramanım sayesinde artık hayatın içindeyim" dedi. 63 yaşındaki Kaşif Atasever ise dört yıl önce karaciğer nakliyle hayata yeniden 'merhaba' dediğini dile getirerek, "Bağışçım sayesinde şu an hayattayım. Onun anısına balon göndererek organ nakline dikkati çekmek istedim. Herkes bağış yapsın. Bu bir fedakarlık işidir. Onların vesile olmasıyla şu an nefes alıyorum" diye konuştu.Müteahhit 47 yaşındaki Hayati Dündar ise dört yıl önce siroz teşhisi konulduğunu söyledi. Dündar, "İki yılda iki defa nakil için çağrıldım. İki defa sıramı gönüllü olarak verdim. Allah bana üçüncü defa organ çıkmasını nasip etti. Karaciğer nakli ile hayata tutundum" ifadelerini kullandı. 40 yaşındaki Nurettin Güneş ise doğum günündeki nakille yeniden doğduğunu anlattı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Tuğrul Çakır, her geçen yıl organ bağışlayan kişi sayısının azaldığına dikkati çekti, Çakır, "Nakilli hastalar bağışçılarına saygı duyuyor. Onların anısını yaşatıp organ bğışına dikkat çekmek amacıyla gökyüzüne balon bıraktılar" dedi.