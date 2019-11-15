Kazada dehşeti yaşadı

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ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde başka otomobille çarpışıp savrulan otomobil, yol kenarındaki bisikletliye çarptı. Bisikletliyle birlikte 4 kişi yaralandı. Kazadan bir gün sonra olay yerine gelen bisikletli yaşadığı dehşeti anlattı.Kaza, İbrahim Sözen Caddesi'nde meydana geldi. Ambulansa yol vermek amacıyla aniden kavşağa giren Uğur T. idaresindeki 07 AEC 481 plakalı otomobile, karşı yönden gelen İsmail Canbülüç'ün kullandığı 07 SKF 87 plakalı otomobil çarptı. Araçlardan biri, savrulup yol kenarında bisikletiyle bekleyen 22 yaşındaki inşaat işçisi Seyfi Demirtaş'a çarptı. Bisikletli bir işyerinin bahçesine fırladı. Kazada, sürücüler dahil 4 kişi yaralandı.Kazadan bir gün sonra olay yerine gelen Seyfi Demirtaş, kaza görüntülerini güvenlik kamerasından izlediğinde inanamadığını söyledi. Adeta ölümden döndüğünün anlaşıldığını ifade eden Demirtaş, "Arkadaş hesabı öderken bisikletin üzerinde bekliyordum. Aracın çarpmasıyla birlikte uçtum ve neye uğradığımı şaşırdım" dedi. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.