Mahallede kan aktı

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ANTALYA'DA iki aile arasında boşanma nedeniyle çıkan kavgada silahlar ateşlendi, taşlı sopalı kavga edildi. Mahallenin savaş alanına çevrildiği kavgada 6 kişi yaralandı.Olay, Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi 455 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Selma A. ile eşi Sezer A. Arasındaki boşanma davasında karar çıkmayınca iki aile arasında mahallede sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ertuğrul K., pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Müjgan Çalı (35), Alev Kocabıyıkoğlu (26) Meltem Ceylan (28) Selin Aktaş (35) Tahsin Çalı (65) ve Ertuğrul Çalı (40), çeşitli yerlerinden yaralandı.112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri ise tarafları sakinleştirmek için uzun süre uğraş verdi. Kavgada yaralanan 5 kişi tedavilerinin yapılması için hastaneye götürüldü. Polis, Ertuğrul K.'nin yanı sıra baba İ.A. ile oğulları İ.A, F.A.'yı gözaltına aldı. Polis, olayların büyümemesi için gece sabaha kadar mahallede nöbet tuttu.