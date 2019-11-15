Spor yapmak bir ihtiyaçtır

BUGÜN NELER OLDU

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin 2019- 2020 akademik yılı açılışına katıldı. IYAŞ Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen törene katılan Bakan Kasapoğlu, burada ilk dersi verdi. Törene Vali Ömer Seymenoğlu, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörü Prof. Dr. İlker Çarıkçı, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, akademisyenler, öğrenciler, siyasetçiler ve belediye başkanları katıldı.ÜLKEDE spor komplekslerinin yeteri kadar değerlendirilmediğini kaydeden Kasapoğlu,dedi.