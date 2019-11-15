Tropik alternatif

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA örtü altı tarımın alternatifi tropik meyveler oldu. Pitaya (ejder meyvesi) ve muz seralarını üretiminde büyük bir atış olması ve iyi Pazar bulması çiftçilere alternatif oluşturdu. Vali Münir Karaloğlu son yıllarda Antalya tarımında büyük bir artış gösteren tropik meyve üretimini incelemek amacıyla Aksu'da seraları gezip üreticilerle sohbet etti. Pitaya meyvesinin hasadını yapan Vali Karaloğlu muz fidanı dikip suladı. Vali Karaloğlu, Antalya tarımında tropik meyvelerin vatandaşın alternatif gelir kaynağı olarak geliştiğini söyledi. Karaloğlu, "Yine Aksu'da bir muz serasını ziyaret edip muz ekimine iştirak ettik. Eskiden Alanya ve Gazipaşa'da yetiyen tropik meyveler artık serayla birlikte Manavgat, Serik ve Aksu'ya kadar gelmiş durumda" dedi.Vali Karaloğlu, dünyaca ünlü Kurşunlu Şelalesi'ni de Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil ile birlikte inceledi. Ziyaretçi sayısı, geçen yıla oranla yüzde 25 artışla 350 bine ulaşan şelalenin maskotları 'Leonardo' ve 'Da Vinci' adlı papağanlarla fotoğraf çektiren Karaloğlu, işletmecilerden bilgi aldı.