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Yaşlılara evde sağlık hizmeti

Giriş Tarihi: 15.11.2019
Yaşlılara evde sağlık hizmeti
KEMER Belediyesi sağlık ekipleri, vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmeti veriyor. Belediye ekipleri talepleri doğrultusunda 5 kişiyi hasta nakil ambulansıyla Kemer Devlet Hastanesi'ne götürürken, 2 vatandaşa da evinde pansuman hizmeti verdi. Evde sağlık ve bakım hizmetleri kapsamında 3 kişiyi tıraş eden ekipler, 2 vatandaşa hasta yatağı, 1 vatandaşa da tekerlekli sandalye temin etti. Belediye bünyesindeki bütün birimlerin ecza dolaplarını kontrol eden ekipler, ecza dolaplarının içerisindeki malzemelerini de yeniliyor. Çalışmaların taleplere göre devam edeceği belirtildi.
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Yaşlılara evde sağlık hizmeti
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