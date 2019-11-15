Yaşlılara evde sağlık hizmeti

BUGÜN NELER OLDU

KEMER Belediyesi sağlık ekipleri, vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmeti veriyor. Belediye ekipleri talepleri doğrultusunda 5 kişiyi hasta nakil ambulansıyla Kemer Devlet Hastanesi'ne götürürken, 2 vatandaşa da evinde pansuman hizmeti verdi. Evde sağlık ve bakım hizmetleri kapsamında 3 kişiyi tıraş eden ekipler, 2 vatandaşa hasta yatağı, 1 vatandaşa da tekerlekli sandalye temin etti. Belediye bünyesindeki bütün birimlerin ecza dolaplarını kontrol eden ekipler, ecza dolaplarının içerisindeki malzemelerini de yeniliyor. Çalışmaların taleplere göre devam edeceği belirtildi.