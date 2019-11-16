21 zehir tacirine 258 yıl 4 ay hapis

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ALANYA 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan 21 uyuşturucu tüccarını toplam 258 yıl 4 ay hapis ve 517 bin lira para cezası verildi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 30 Nisan 2018 ve 21 Ocak 2019 tarihinde sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmalarda 'Torbacı' diye tabir edilen satıcıları teknik ve fiziki takibe aldı. Faik M, Hakan G, İbrahim K, Kerim D, Mehmet S.A, Mutlu D, Nihat T, Şehmuz G, Veysi Ş, Rafet D, Baki Y.D., Ali Ç., Fatih T., Murat L, Mustafa H, Salih K, Soner G, Şehmuz E, Mehmet A.Y, Ferdi Ü, ve Zeynel A.B, çeşitli miktarda uyuşturucu ile yakalandı. Tutuklanan sanıklar son kez hakim karşısına çıktı.Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, 21 sanığa 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan değişik sürelerle toplam 258 yıl 44 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, aynı kişileri yine değişik miktarlarda toplam 517 bin lira para cezasına çarptırdı. Mehmet AL / ALANYA