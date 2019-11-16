‘Abora-IV’ Patara’da

BUGÜN NELER OLDU

ALMAN arkeolog Dr. Dominique Görlitz tarafından 1993 yılında tasarlanan ve antik dönemin gemicilik teknikleriyle kamıştan inşa edilen 'Abora-IV' adlı gemi, kalıcı olarak sergileneceği Patara Antik Limanı'na nakledildi.Bolivya'dan getirilen kamıştan yapılan antik gemi replikası 'Abora- IV', Bulgaristan'ın Varna Limanı'ndan 1 Ağustos'ta denize indirildi. Almanya, Bolivya, Bulgaristan, Hollanda, Rusya ile ABD'den yolculuğa katılan 12 kişilik mürettebatı olan ve 2 bin yıl önceki denizcilik yöntemleriyle 'Barış ve uluslararası anlayış için yelken açmak' sloganıyla Karadeniz'den Akdeniz'e yol alan, 14 metre uzunluğundaki gemi, 20 Eylül'de Kaş Limanı'na demirledi. Kaptan ve personelin çiçekle karşılandığı geminin, kalıcı olarak Kaş'a bağlı Patara Antik Limanı'nda sergilenmesine karar verildi. TIR dorsesine yüklenen ana gövdenin, Patara Antik Limanı'na taşınma işlemi tamamlandı. Gemi, burada sergilenecek.