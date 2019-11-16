Almanlar geri geldi

BUGÜN NELER OLDU

DÜNYANIN önemli turizm merkezleri arasında yer alan ve her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Antalya, lüks otelleri, denizi, kumu ve güneşinin yanında tarihi ve kültürel dokusuyla da öne çıkıyor. Ruslar ve Almanlar başta olmak üzere turistlerin gözdesi olan Antalya'da, geçen yılın Alman ziyaretçi sayısı 10 ayda aşıldı. Kentte, turizmin dört mevsime yayılması için de çalışmalar sürdürülüyor.Antalya Havalimanı verilerinden derlediği bilgiye göre, 1 Ocak-31 Ekim 2019'da kente 14 milyon 136 bin 150 yabancı turist geldi. Geçen sene toplamda 2 milyon 292 bin 996, 1 Ocak-31 Ekim 2018 döneminde ise 2 milyon 166 bin 717 Alman turistin geldiği Antalya'ya bu yılın aynı döneminde Almanya'dan 2 milyon 508 bin 289 ziyaretçi geldi. Günlük ve aylık bazda gelen turist sayısında tüm zamanların rekorlarının kırıldığı kente en çok Rus turist gelirken, Rusları Almanlar takip etti.Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, Almanya pazarındaki artışın gurur verici olduğunu söyledi. Bu yılın 10 aylık döneminde güzel bir artışla 2.5 milyondan fazla Alman misafiri Antalya'ya getirdiklerini aktaran Atmaca, "Yıl sonuna kadar 3 milyonu bulacak. Bunun da sebebi sektörün ve tüm paydaşların verdiği ortak emek. Almanların Türkiye'ye olan özlemi, hepsi bir araya geldiğinde 3 milyonu aşan Alman ziyaretçiyle sezonu kapatacağımızı öngörüyorum. Önümüzdeki yıl bu artarak devam edecek" diye konuştu.Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı da Almanya pazarında en iyi yılın 2015'te olduğunu, o dönemde 3 milyon 200 bin civarında Alman ziyaretçi ağırladıklarını ifade etti. Almanya pazarında 2016'dan sonra hızlı bir toparlanma olduğuna işaret eden Yağcı, "Bu pazardaki artış sektörü sevindirdi. 2015 rakamlarına ulaşmak istiyoruz" dedi.