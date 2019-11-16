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Amacımız Antalya’nın tanıtımı

Giriş Tarihi: 16.11.2019
Amacımız Antalya’nın tanıtımı
takımı, Fatih Ortaokulu'nda öğrencilerle buluştu. 'Konumuz Hentbol' adı verilen söyleşiye okulun öğretmenleri, çok sayıda öğrenci ve Başantrenör Fatih Işık, A Takım ve Altyapı Koordinatörü Osman Özoğlu, kaptan Savaş Beyhan, oyunculardan Oleg Georgiyevski ve Enis Yatkın ile altyapı antrenörü Mustafa Uyar katıldı.

DERSİMİZ HENTBOL
Başantrenör Fatih Işık, "Yoğun ve sıcak bir atmosferde öğrencilerle buluşma imkanımız oldu. Amacımız, öncelikle Antalyasporumuzun hentbol şubesinin tanıtımı, hentbol branşının anlatılması ile sporun yaşam ve eğitim için öneminin altını çizmekti. Öğrencilerin ilgisi bizleri mutlu etti" dedi.

FORMA HEDİYE EDİLDİ
Panelin sonunda düzenlenen yarışmada hentbol kalesine kurulan perdedeki delikten topu geçirerek gol atma başarısı gösterenlere CIP Travel Antalyaspor forması hediye edilirken, Okul Müdürü Süleyman Öztürk'e de tüm takımın imzaladığı forma hediye edildi.
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Amacımız Antalya’nın tanıtımı
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