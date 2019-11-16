Amacımız Antalya’nın tanıtımı

BUGÜN NELER OLDU

takımı, Fatih Ortaokulu'nda öğrencilerle buluştu.A Takım ve Altyapı Koordinatörü Osman Özoğlu, kaptan Savaş Beyhan, oyunculardan Oleg Georgiyevski ve Enis Yatkın ile altyapı antrenörü Mustafa Uyar katıldı.Başantrenör Fatih Işık, "Yoğun ve sıcak bir atmosferde öğrencilerle buluşma imkanımız oldu. Amacımız, öncelikle Antalyasporumuzun hentbol şubesinin tanıtımı,dedi.Panelin sonunda düzenlenen yarışmada hentbol kalesine kurulan perdedeki delikten topu geçirerek gol atma başarısı gösterenlere CIP Travel Antalyaspor forması hediye edilirken,