Hayalleri kayboldu

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Antalya'da bir anne, çocuklarını parkta oynatırken içerisinde yaklaşık 7 bin lira değerinde altın bulunan cüzdanının kaybettiği iddiasıyla polise başvurdu. Olay, Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi 3915 sokaktaki bir parkta 13 Kasım Çarşamba günü 16.40 sıralarında meydana geldi.Gaziantep'te yaşayan 2 çocuk sahibi Erol (23) ve Esra Dişçi (22) çifti, doğuştan geniz eti büyümesi olan 3.5 yaşındaki çocukları Rumeysa Nur'u tedavi ettirmek için Antalya'ya geldi. Akrabalarında kalan Esra Dişçi, alışveriş için gittiği marketten dönerken parkta çocuklarını oynattıktan sonra eve döndü. Eve döndüğünde cüzdanının yanında olmadığını gören anne Dişçi, alışveriş yaptığı marketin kameralarını inceledi ancak marketten çıkarken cüzdanının elinde olduğunu fark etti. Bunun üzerine hemen parka giden anne, cüzdanını aradı ancak bulamadı. Esra Dişçi cüzdanının kaybolduğu gerekçesiyle polise başvurdu. Dişçi, "Cüzdanının içinde 3 yarım, 4 çeyrek altın ve bir çift de altın küpe vardı. Bunları kızımın ameliyatı için biriktirmiştik" ifadelrini kullandı.Genç kadın, "Allah rızası için bulan kişiye sesleniyorum. Çocuğumun ameliyat parasıydı. Vicdanın sızlıyorsa geri getir" diye konuştu. Baba Erol Dişçi ise, "Kızımın doğduğundan bu yana rahatsızlığı var. Hastaneye götürdüm, bir ay ilaç tedavisi görsün, ardından 'ameliyat olacak' dediler. Bulanlar cüzdanımızı versin" dedi.