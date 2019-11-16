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İştekadın ’da açıldı

’da kadınların yaptığı elişi ürünler kazanca dönüştü. Odası’nın desteği ile ‘İştekadın’ mağazası açıldı. Satılacak her ürün aile ekonomisine katkı verecek

Giriş Tarihi: 16.11.2019
İştekadın Isparta’da açıldı
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu'nun katkılarıyla özellikle Halk Eğitim Merkezleri ve belediyeler aracılığıyla açılan el işi kurslarında üretilen eşyaların satışının yapılacağı 'İştekadın' mağazası açıldı. Üreten kadınların emeklerinin kazanca dönüşeceği 'İştekadın' adlı iş yerinin açılışında Vali Ömer Seymenoğlu ve eşi de kadınları yalnız bırakmadı.

KADINLARIMIZ ÜRETİYOR
Törenine Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kaymakamlar, ITSO Başkanı Mustafa Tutar, ITSO üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Vali Ömer Seymenoğlu, üreten kadınların emeklerinin kazanca dönüşecek olmasından mutlu olduğunu söyledi. Seymenoğlu, "Kadınımız üretiyor aynı zamanda ailesine hizmet ediyor. Bir yandan da aile ekonomisine katkıda bulunmak için elinden geldiğince bir şeyler yapıyor. Ancak el emeğiyle ürettikleri ya bir kenarda kalıyor ya da çeyiz sandığına giriyordu. Bunu değiştirmemiz lazımdı. İşte bu açılış buna vesile olacaktır. Kadınlarımız böyle ufak dokunuşlarla da ev ekonomisine katkı sağlayacak hale getirmemiz lazım" dedi.
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İştekadın Isparta’da açıldı
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