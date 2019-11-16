Karyağdı hasadı yüz güldürdü

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TÜRKIYE'NIN armut üretimin yüzde 20'sini karşılayan Antalya'nın Korkuteli ilçesi, bölgede yetişen karyağdı armudunu ihraç etmeyi hedefliyor. Akyar, Bayat, Yazır, Küçükköy, Esenyurt, İmrahor, Kargalık, Tatköy, Kargın mahallerinin yanı sıra ilçenin merkez mahallelerinde de yetişen karyağdı armudunun üretimi yaklaşık 20 bin dekar alanda yapılıyor. 2018 yılında Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret tescili verilen karyağdı armudundan bu yıl 45 bin ton rekolte elde edildi. Korkuteli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selda Sert, karyağdı armudunun kabuğunun ince, yumuşak, çok az pürüzlü, mumsuz, az parlak, kabuk rengi hasat olumunda ot yeşili, hasan zamanı ise parlak yeşil olduğunu söyledi.