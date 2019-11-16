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Mevsimin ilk çileği 20 liraya satıldı

Giriş Tarihi: 16.11.2019
Mevsimin ilk çileği 20 liraya satıldı
ANTALYA'da mevsimin örtü altı ilk çilek hasadı gerçekleştirildi. Çilek ekiminin en fazla yapıldığı Serik'e bağlı Kadriye mahallesinde, üreticilerden Şaban Tilki, bu yıl mevsimin örtü altında ilk çilek hasadını yaparak Serik Hali'ne getirdi. Tilki, ilk hasadı 65 kilo olarak yaptıklarını belirterek, "Ekim ayında ekimini yaptığımız çileğin ilk meyvesini toplamanın heyecanını yaşıyoruz. İnşallah fiyatlar yüzümüzü güldürür" dedi. Komisyoncu Hasan Ali Topcu ise Tilki'yi çeyrek altın ile ödüllendirdi Topçu, "Piyasada 20-liradan satılan ilk ürün çileğin kilosunu 10 liradan satın aldık" dedi.
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Mevsimin ilk çileği 20 liraya satıldı
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