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Öğrencilere burs için kadınlar el ele verdi

Giriş Tarihi: 16.11.2019
Öğrencilere burs için kadınlar el ele verdi
ULUSLARARASI Kadınlar Dayanışma Derneği (İWSA) Antalya Şubesi'nce, geliri öğrencilere burs verilmek üzere 'Yeni Yıl Şenliği' adıyla kermes düzenlenecek. 1 Aralık Pazar günü The Marmara Otel'de 'Okula Gitmeyen Çocuk Kalmasın' sloganıyla müzik eşliğinde yapılacak kermeste açılacak stantlarda öğrenciler yararına ikinci el kıyafet, çeşitli el sanatları çalışmaları, yılbaşı süsleri, dekoratif süs eşyaları, ev yapımı yiyecek ve içecekler satışa sunulacak. İWSA Antalya Şubesi Başkanı İclal Dağlı, sürpriz ve hediye çekilişlerinin de yer alacağı kermes için hazırlıkların sürdüğünü belirtti.
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Öğrencilere burs için kadınlar el ele verdi
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