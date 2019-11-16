Öğretmenlere sürpriz

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Akvaryum, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri bir hafta ücretsiz ağırlayacak. İşletme Müdürü İsmail Arık, öğretmenlerin bu hakten bugünden itibaren faydalanabileceklerini söyledi. Aynı zamanda öğretmenlerin yanında gelen 3 yakının da yüzde 50 indirimden yararlanacağını kaydeden Arık, "Kampanyadan yararlanmak isteyen öğretmenler, Antalya Akvaryum'un resmi internet sitesine girerek kayıt yaptırabilir. Geleceğimiz olan çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimize yönelik kampanya yapmak istedik. Kampanya tarihleri içinde ve öncesi web sitemize kayıt yaptıran öğretmenler kampanya süresince akvaryumu ücretsiz gezebilecek" dedi. Kampanya dahilinde XD Cinema ve Flying Carpet bölümleri de öğretmenler dahil herkese yüzde 50 indirimli olacak.