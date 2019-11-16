Okulda atık dersi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA Aksu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 'Atık Yönetim Planı' ve 'Sıfır Atık' projesi çerçevesinde Çalkaya 75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Çalışması Eğitimi' verdi. Çevre Teknikeri Zeynep Demirel tarafından verilen eğitimde, öğrencilere ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, atık elektrikli ve elektronik eşyalar ve atık pillerin doğaya verdiği zararlar anlatılarak, doğaya zararlı atıkların ayrı ayrı toplanması ve geri dönüşüme gönderilmesiyle hem çevre kirliliğinin önlendiği hem de doğal kaynakların korunduğu anlatıldı. Seminerde, atıkların kaynağında ayrıştırılması, atıkların geri kazandırılarak ekonomiye katkı sağlanmasıda anlatıldı.