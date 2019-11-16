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ANTALYA'DA sanata siyaset karıştı. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (AŞT) Görsel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür'ün görevden alınmasının ardından Başkan Muhittin Böcek'le görüşmeye giden gruptaki 48 sanat çalışanının iş akdine son verildi. Eylül ayında perdesini açması gereken AŞT, kapanma noktasına geldi.AŞT Görsel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür, 23 Ekim'de görevden alındı. Ertesi gün 52 AŞT çalışanı, Özgür'e destek için Başkan Böcek'le görüşmeye gitti. Özgür ve beraberindekiler, bu görüşmeyi yapamadı. Bu süreçte Özgür'e destek için gidenlerden 39'u ücretli, 9'u hizmet alımlı olmak üzere 48 çalışanın iş akdi sona erdirildi.AŞT'nin işten çıkarmalar ve yaşanan kriz nedeniyle eylül sonundan itibaren sahnelemesi gereken 24 oyunu sergileyemediğini belirten tiyatro sanatçıları, kasım ayı ortalarına gelinmesine rağmen sezonun açılamadığını kaydetti. 48 kişinin ş akdinin sona erdirilmesi nedeniyle AŞT'de sadece 10 kişi kaldığını aktaran tiyatrocular, bu sayıyla da yeni sezonun açılmasının mümkün olmadığını, bundan dolayı 2 milyon TL'ye yakın zarar oluştuğunu dile getirdi.