Sorunları ringte çözüyorlar

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ANTALYA'da, çocuklarını spora yönlendirmek amacıyla 4 yıl önce muay thai'ye (dövüş sporu) başlayan Alim Atakan Canseven (40) ve Hasibe Canseven (38) çifti, yaşamları ile gençlere örnek oluyor. Birlikte çalışarak hazırlandıklarıVeteranlar Türkiye Şampiyonası'nda ilk kez ringe çıkan Atakan Canseven 95 kiloda, Hasibe Canseven ise 85 kiloda Türkiye ikinciliği kazandı. Canseven çifti, 11-15 Aralık'ta Antalya'da düzenlenecek Muay Thai Avrupa Federasyon Kupası'na katılma şansı yakaladı. Şampiyona hazırlıklarına ara vermeden devam eden Canseven çifti, Avrupa Kupası'nda madalya kazanmayı hedefliyor.Avrupa Federasyon Kupası'nda altın madalya hedefleyen ve evde eşiyle hiç tartışmadıklarını da anlatan Atakan Canseven, sorunları, gerilimleri ringe taşıyarak, spor kuralları çerçevesinde çözüme kavuşturduklarını söyledi. Hasibe Canseven ise kocasıyla Türkiye ikinciliği kazanmanın kendilerini çok gururlandırdığını belirtti. Eşini ringde ilk gördüğünde çok heyecanlandığını anlatan Hasibe Canseven, yaşamları ile gençlere ve sporculara örnek olmaktan mutlu olduklarını belirtti.