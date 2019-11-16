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Yangına 3 dakikada müdahale

Giriş Tarihi: 16.11.2019
Yangına 3 dakikada müdahale
ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi (OSB), bölgede çıkabilecek olası yangınlara daha kısa sürede ve daha etkili müdahale edebilmek için, itfaiye teşkilatını güçlendiriyor. Mevcut binaya ek olarak Antalya OSB 2'nci Kısım Alanına yeni bir İtfaiye Müfrezi Binası yapılarak Bölgedeki itfaiye nöbet noktası ikiye çıkarılıyor. Ek bina ile birlikte yangın söndürme araçlarının sayısı da artırılarak itfaiye teşkilatın müdahale kabiliyetinin bir üst kademeye çıkarılması amaçlanıyor. Antalya OSB 1'inci kısım alanında bulunan itfaiye binasında, 16 personel ve 2 itfaiye aracı ile 1995 yılından bu yana, bölge ve çevresinde meydana gelen olaylara müdahale edilyor. OSB Başkanı Ali Bahar, binanın hizmete girmesi ile birlikte olaylara müdahale süresinin 3 dakikaya kadar düşeceğini söyledi.
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