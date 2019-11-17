5 yıl sonra gelen adalet

ANTALYA'DA 18 Kasım 2014 tarihinde Organize Sanayi Bölgesi'nde çamaşır yıkama fabrikasının buhar kazanın patlaması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada 5 yıl sonra karar verildi.

4 KİŞİYE CEZA

Beyaz isimli çamaşır yıkama fabrikasının buhar kazanın patlaması sonucu, Nurten Uyar (46) Mediha Ünsal (39), Ali Cin (27) Döndü Atik (37) ve Yaşar Kapar'ın (42) yaşamlarını yitirdi. Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 yıldır devam eden davada karar çıktı. Mahkeme, 'taksirle birden fazla kişinin ölüme ve yaralanmasına sebebiyet vermekten' teknik kontrol müdürü Mehmet Büyükdeniz'i 6 yıl 8 ay, şirket sahibi Yakup Arıkan'ı 4 yıl 2 ay, yönetici Selçuk Nadir Erdinç'i 4 yıl 2 ay, teknik sorumlu Ahmet Ergüven 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Buhar kazanının üretici firma sahibi Galip Yarar ile muhasebeci Nevzat Kaya ise berat etti.