Berberlere pazar molası iyi geldi

BUGÜN NELER OLDU

Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın talebi doğrultusunda 5 merkez ilçede bulunan berber, kuaför ve manikürcüler artık Pazar günleri çalışmayacak. Uygulama gereği, erkek kuaför salonları haftanın 6 günü 07.30-00.00, bayan kuaförleri 07.00-22.00 arasında çalışacak. Pazar günü ise 07.00-10.00 arasında çalışma yapılabilecek. Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yüksel Uzun, 10 Kasım'da başlayan uygulama neticesinde ailesi ile birlikte vakit geçirme imkanı bulan esnafın ve ailelilerinin çok memnun olduğunu söyledi. Haftada bir gün izin yapacak berberlerin yıllar sonra ailelerine vakit ayıracağını ve yuvaların yıkılmayacağını ifade eden Başkan Uzun, "Geçen yıl 30 esnafımız eşinden ayrıldı. Bu kararla birlikte berberlerin yuvaları dağılmayacak" dedi.