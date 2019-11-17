Biyonik el yaptılar

ISPARTA'DA bir Ar-Ge ve tasarım merkezinde 10 kişilik ekip, hislere göre hareket edebilen biyonik el geliştirdi. Biyonik el, motorlar ve bluetooth aracıyla eldeki hareketlerin büyük bir bölümünü yapabilmesinin yanı sıra, 70 kilograma kadar ağırlık kaldırabiliyor. Kas hareketlerinin sensörler yardımıyla elektromanyetik dalgalara çevirdiği sistemde, biyonik elin hareket etmesi sağlanıyor. Biyonik el, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

EN İYİ SİSTEM OLDU

İmalat mühendisi Orhan Düzenli, biyonik el projesinin KOSGEB tarafından desteklendiğini söyledi. Düzenli, "Geliştirilen projeyle yurt dışı şirketlerin hakim olduğu piyasada yüksek maliyetteki yedek parça ve teknik servis gibi olumsuzları ortadan kaldırılacak. Daha önce üretilen biyonik eller misinalı ama bizim sistemimiz daha iyi. Ameliyatsız uzvu olamayan kişilere monte edilebiliyor" dedi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşe Meltem Köse ise biyonik elin elektro sinyallerle hareket ettiğini söyledi.