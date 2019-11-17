Çöplükten dövize

Antalyalı ev kadınları, Batı Akdeniz'in ormanlarındaki ağaç dalları, kozalaklar, yabani meyveler gibi atıklarını önce sanata sonra dövize çeviriyor. Çoğunluğu kadınlardan oluşan 400 çalışanıyla orman çöplerinden süs yapan Ziraat Mühendisi Şerife Altındal, çelenkleri 20 ülkeye ihraç ediyor.



AVRUPA'YA İHRAÇ EDİLİYOR

Altındal da el emeği Noel çelenkleri, kurduğu şirket aracılığıyla 19 yıldır yurt dışına pazarladığını söyledi. Dünyada çiçek sektörünün merkezi olarak kabul edilen Hollanda başta olmak üzere İngiltere, Almanya, Danimarka, Slovenya, Japonya, Kanada, Çin'in de aralarında bulunduğu 20'nin üzerinde ülkeye çelenk ihracatı yaptığını belirten Altındal'ın bu yılki hedefi ise 400 bin Noel çelengi

1.5 MİLYON DOLAR CİRO

Ağustos ayından aralık ayının ilk haftasına kadar yapımı devam eden çelenkleri orman atıklarından bir araya getirdiklerini belirten Altındal, "Okaliptüs, sandal meyvesi, tespih ağacı, Amerikan sarmaşığı, çam kozalağı, selvi dalı ve kozalağı, yani ormanın bütün atıklarını geri dönüştürüyoruz. Aynı zamanda bunlardan döviz geliri elde ediyoruz. Bu yıl ihracatımızdan 1.5 milyon dolar ciro hedefliyoruz" dedi. Kadınların elinde hazırlanan çelenkler, sıfır atık anlayışına uygun olarak özel tahta kutulara yerleştirilip ihraç edileceği ülkeye soğutmalı özel araçlarla gönderiliyor.