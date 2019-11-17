Doğaya müdahale etmeyin çağrısı

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dönemde balıkçıların korkulu rüyası haline gelen ve kedilerin de ölümüne neden olan balon balıklarının bir caretta caretta tarafından avlanması görüntüsü Antalya Valisi Münir Karaloğlu tarafından paylaşıldı. Vali Karaloğlu, Kaş açıklarında çekildiği tahmin edilen ve "Sabah kahvaltısında balon balığı yiyen caretta caretta. Yeter ki doğaya müdahale etmeyelim. Doğal yaşam dengesini bulur" başlığıyla yaptığı paylaşımda doğanın dengesinin korunmasına dikkat çekti. Kızıldeniz orijinli balon balıkların Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz kıyılarına gelerek, popülasyonunu hızla arttırması dikkat çekiyor.