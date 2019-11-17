Doyasıya eğlendiler

SAHIL Antalya Yaşam Parkı'nda, okulların tatil olması nedeniyle çocuklar unutulmadı.

RENKLİ ŞENLİK

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde yaşayan bir park olarak tasarlanan ve 400 bin metrekare yeşil alana sahip Sahil Antalya'da, ALSE ve Stella Event işbirliğinde çocuklar için 'Çocuk Festivali' yapıldı. Şenlik kapsamında, şişme oyun parkları kurulup, dans gösterileri, çocuk korteji, akrobasi show, yüz boyama ve çizgi film karakterleri gibi etkinlikleri gerçekleştirildi. Sürpriz ve hediyelerin verildiği şenlikte anne ve babalarla birlikte çocuklar akşam saatlerine kadar eğlenip renkli bir zaman geçirdi.