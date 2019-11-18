Abla ve enişteye kurşun yağmuru

BUGÜN NELER OLDU

Isparta'dauzman çavuş Erkan Öztürk ve eşi Ebru Öztürk, evlerinde tabancayla vurularak öldürüldü. Olay, dün saat 09.00 sıralarında Davraz Mahallesi 3977 Sokak'taki 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, uzman çavuş Erkan Öztürk, eve gelen ve henüz ismi öğrenilemeyen kayınbiraderi ile tartışmaya başladı. Ebru Öztürk'ün de karıştığı tartışma, büyüdü.Ablası ve eniştesine tabancayla art arda ateş eden saldırgan olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan bina sakinleri, polise haber verdi. Eve giren ekipler, Öztürk çiftini yerde kanlar içinde yatarken buldu. Olay sırasında evde bulunan biri 2, diğeri 5 yaşında olan çiftin çocukları ise korumaya alındı. Polis, kaçan cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayın yaşandığı apartmanın yöneticisi Halil İbrahim Tortop, "Geçen senelerde Suriye'ye göreve gitti, sağ salim döndü. Ama çok talihsiz şekilde yaşamı sonlandı. Çok uyumlu bir aileydi" dedi.