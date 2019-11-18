‘Babama söz verdim’

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan milli sporcu Ahmet Hakan Tuna, 10-12 Kasım tarihlerinde Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu'nda düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Rus rakibini mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Şampiyonalarda başarılarına yenilerini eklemek isteyen genç sporcu, "Hedefim 2020 yılında Yunanistan'da yapılacak olan İşitme Engeliler Dünya Şampiyonası ve 2021 yılında yapılacak olimpiyatta şampiyon olmak"
dedi.
KOLEKSİYONER
Spora ilkokulda babası sayesinde yüzme ile başladığını anlatan Tuna, "Rahmetli babama verdiğim sözü yerine getirmek için dünya şampiyonu olacağım"
dedi. Bu zamana kadar katıldığı Türkiye'de katıldığı turnuvalarda 8 altın, 2 gümüş 3 bronz madalya elde eden Tuna, uluslararası turnuvalarda ise 2013 İşitme Engelliler Olimpiyat Şampiyonası'nda gümüş, 2014 Avrupa Şampiyonası'nda altın, 2015 Dünya Şampiyonası'nda da ülkesine bronz madalya kazandırdı.
GOLF SAHASINDA KIYASIYA YARIŞ
Antalya'nın Serik ilçesinde bir seyahat acentesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Açık Golf Turnuvası yapıldı. Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Golf Club sahasında düzenlenen Açık Golf Turnuvası, 2 gün sürdü.
Turnuvaya, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Belarus ve Kazakistan'dan 100 amatör ve profesyonel golfçü katıldı.
HEDEF BU SPORA BAĞLI TURİZMİ ARTTIRMAK
Turnuvayı düzenlenen İlker Adıgüzel, "Golf turizminde yaşanan büyük artış nedeniyle BDT pazarında da golf turizmini daha güçlü bir hale getirmek ve ciddi satışları ülkemize kazandırmak için bir çaba içerisindeyiz"
dedi.