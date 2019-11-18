‘Babama söz verdim’

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan milli sporcu Ahmet Hakan Tuna, 10-12 Kasım tarihlerinde Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu'nda düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Rus rakibini mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Şampiyonalarda başarılarına yenilerini eklemek isteyen genç sporcu,dedi.Spora ilkokulda babası sayesinde yüzme ile başladığını anlatan Tuna,dedi. Bu zamana kadar katıldığı Türkiye'de katıldığı turnuvalarda 8 altın, 2 gümüş 3 bronz madalya elde eden Tuna, uluslararası turnuvalarda ise 2013 İşitme Engelliler Olimpiyat Şampiyonası'nda gümüş,Antalya'nın Serik ilçesinde bir seyahat acentesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Açık Golf Turnuvası yapıldı.Turnuvaya, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Belarus ve Kazakistan'dan 100 amatör ve profesyonel golfçü katıldı.Turnuvayı düzenlenen İlker Adıgüzel,dedi.