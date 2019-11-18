Burdur’da yerel yönetim buluşması

BUGÜN NELER OLDU

AKParti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz, Burdur'daki AK Partili 6 ilçe belediye başkanını ziyaret ederek destek mesajı verdi. İlk olarak AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi'yi makamında ziyaret eden Öz, Burdur İl Başkanlığında il yönetimi ve AK Partili Belediye Meclis üyeleri ile bir araya geldi. Bölge ile ilgili istişarelerde bulundu.Öz, Burdur programı kapsamında Altınyayla, Ağlasun, Bucak, Gölhisar ve Kemer İlçe belediyelerini ve İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık'ı ziyaret etti. Abdurrahman Öz, "Belediyelerimizin yapacağı her güzel çalışmada Genel Merkez olarak yanlarında bulunacak ve destekçisi olacağız" dedi. İl Başkanı Volkan Mengi'de, "Burdur'a yapılan yatırımların takipçisi oluyoruz" dedi.