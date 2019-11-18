Büyük sanat buluşması

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Dünyacaünlü, yerli ve yabancı birçok yıldızı Antalya'da buluşturacak olan 20'nci Uluslararası Antalya Piyano Festivali, açılış yaptı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen festival, bariton Barbaros Büyükakkan ve Şef Oğuzhan Kavruk yönetimindeki Symphonic Project konseri ile başladı.Barbaros Büyükakkan, güçlü sesi ve 5 dilde söylediği dünya müzikallerinden, caz standartlarından ve klasikleşmiş Türkçe şarkılardan oluşan geniş repertuvarı ile beğenildi. Konserini 'Yiğidim Aslanım' şarkısı ile sonlandıran Barbaros'a şarkı boyunca dinleyicilerden oluşan dev bir koro eşlik etti.Barbaros'un konser sonunda yaptığı konuşmada "Kasım ayında hayatın durduğu bir dakika var ve söylerken bile tüylerim ürperiyor. Atatürk'ün yattığı yer kalbimizdir. Var olduğumuz sürece de orada kalacaktır" sözleridakikalarca ayakta alkışlandı.