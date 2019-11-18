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Cami açılışına bereket yağdı

Giriş Tarihi: 18.11.2019
Cami açılışına bereket yağdı
Antalya Kepez'in Varsak Şelale Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Ahmet Bilgin Cami törenle hizmete açıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, açılış sırasındaki sağanak yağışı işaret ederek, "Allah'a binlerce şükürler olsun ki rahmetin altında çok güzel bir açılışın mutluluğunu birlikte paylaşıyoruz" dedi.

HAYIRSEVERE TEŞEKKÜR
Başkan Tütüncü, caminin yapımını üstlenen hayırsever Ahmet Bilgin'i de kutlayarak, "Hayrı zengin olan değil, kalbinde hayır yapma niyetini alan yapabilir. Ahmet amcamıza, herkese nasip olmayan bu hayır, nasip oldu" diye konuştu. Açılış Antalya İl Müftüsü Osman Artan'ın yaptığı dua sonrası kesilen kurdele ile gerçekleşti.
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Cami açılışına bereket yağdı
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