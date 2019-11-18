Cami açılışına bereket yağdı

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AntalyaKepez'in Varsak Şelale Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Ahmet Bilgin Cami törenle hizmete açıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, açılış sırasındaki sağanak yağışı işaret ederek, "Allah'a binlerce şükürler olsun ki rahmetin altında çok güzel bir açılışın mutluluğunu birlikte paylaşıyoruz" dedi.Başkan Tütüncü, caminin yapımını üstlenen hayırsever Ahmet Bilgin'i de kutlayarak, "Hayrı zengin olan değil, kalbinde hayır yapma niyetini alan yapabilir. Ahmet amcamıza, herkese nasip olmayan bu hayır, nasip oldu" diye konuştu. Açılış Antalya İl Müftüsü Osman Artan'ın yaptığı dua sonrası kesilen kurdele ile gerçekleşti.