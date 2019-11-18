Direğe çarptı tüm mahalle karardı

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Isparta'da seyir halindeki kamyonetin park halinde kamyonete çarptıktan sonra vurduğu elektrik direği evin çatısına devrildi. Kaza, Yenice Mahallesi 117'nci Cadde üzerinde meydana geldi. Himmet Oğuz Ç. yönetimindeki 32 PN 447 plakalı kamyonet, sürücünün kontrolünden çıkarak, park halindeki araca ardından beton elektrik direğine çarptı. Himmet Oğuz Ç. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Osman E. ağır yaralandı. Direğin devrildiği evde şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Direğin devrilmesi nedeniyle bölgede elektrik kesintisi meydana gelince, vatandaşlar da kendilerini sokağa attı. Hastanede tedaviye alınan 2 kişinin de hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.