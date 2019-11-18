Doğum günü dileği liderlik

BUGÜN NELER OLDU

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de Göztepe'yi pazar günü evinde ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki çalışma öncesinde Efecan Karaca'nın doğum günü de kutlandı. Pastadaki mumları üfleyen Efecan, başarılı bir sezon ve kulübü için yeniden liderlik diledi.Lider DemirGrup Sivasspor'un 2 puan gerisindeolan turuncu-yeşilli takımda Göztepekarşısında tek hedef galibiyet...30 yaşına basan tecrübeli oyuncu,bu sezon da takımın en önemli hücumkozlarından biri oldu. 10 maçtaforma giyen milli oyuncu, 2 asisteimza attı.Şimşeklerin başarısındaen önemli isimlerin başındagelmişti. Süper Lig'de bugüne kadar102 maça çıkan Karaca, 8 golatarken, 19 da asist yaptı.