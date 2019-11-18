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dileği liderlik

maçına hazırlanan ’da idman öncesi ’nın kutlandı. Mumlarını üfleyen deneyimli oyuncu başarılı bir sezon dileğinde bulundu

Giriş Tarihi: 18.11.2019
Doğum günü dileği liderlik
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de Göztepe'yi pazar günü evinde ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Milli takım kadrosunda yer aldığı için önceki antrenmanlara katılmayan Efecan Karaca da takıma geri döndü. Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki çalışma öncesinde Efecan Karaca'nın doğum günü de kutlandı. Pastadaki mumları üfleyen Efecan, başarılı bir sezon ve kulübü için yeniden liderlik diledi.

TAKIMIN HÜCUM GÜCÜ
Aytemiz Alanyaspor, 3. haftasında liderliğe yükseldiği Süper Lig'de 8 hafta sonra Trabzonspor mağlubiyetiyle zirveden inmişti. Lider Demir Grup Sivasspor'un 2 puan gerisinde olan turuncu-yeşilli takımda Göztepe karşısında tek hedef galibiyet... 30 yaşına basan tecrübeli oyuncu, bu sezon da takımın en önemli hücum kozlarından biri oldu. 10 maçta forma giyen milli oyuncu, 2 asiste imza attı. Geçen sezon ise 34 maçta 7 asist ve 2 gol ile tam 9 gole katkı koyan Efecan, Şimşeklerin başarısında en önemli isimlerin başında gelmişti. Süper Lig'de bugüne kadar 102 maça çıkan Karaca, 8 gol atarken, 19 da asist yaptı. Efecan Karaca, teknik direktör Erol Bulut'un da takımda en güvendiği isimler arasında yer alıyor.

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Doğum günü dileği liderlik
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