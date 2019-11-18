Doğum günü dileği liderlik

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de Göztepe'yi pazar günü evinde ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Milli takım kadrosunda yer aldığı için önceki antrenmanlara katılmayan Efecan Karaca da takıma geri döndü.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki çalışma öncesinde Efecan Karaca'nın doğum günü de kutlandı. Pastadaki mumları üfleyen Efecan, başarılı bir sezon ve kulübü için yeniden liderlik diledi.
TAKIMIN HÜCUM GÜCÜ
Aytemiz Alanyaspor, 3. haftasında liderliğe yükseldiği Süper Lig'de 8 hafta sonra Trabzonspor mağlubiyetiyle zirveden inmişti.
Lider Demir
Grup Sivasspor'un 2 puan gerisinde
olan turuncu-yeşilli takımda Göztepe
karşısında tek hedef galibiyet...
30 yaşına basan tecrübeli oyuncu,
bu sezon da takımın en önemli hücum
kozlarından biri oldu. 10 maçta
forma giyen milli oyuncu, 2 asiste
imza attı. Geçen sezon ise 34 maçta 7 asist ve 2 gol ile tam 9 gole katkı koyan Efecan,
Şimşeklerin başarısında
en önemli isimlerin başında
gelmişti. Süper Lig'de bugüne kadar
102 maça çıkan Karaca, 8 gol
atarken, 19 da asist yaptı. Efecan Karaca, teknik direktör Erol Bulut'un da takımda en güvendiği isimler arasında yer alıyor.