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’nü borular kuruttu

Isparta ’nün yüzeyi, 10 yılda 520 kilometrekareden 436 kilometrekareye düştü. Bu azalmada tarımda kullanılmak üzere devasa borularla binlerce ton su alınması etkili oldu

Giriş Tarihi: 18.11.2019
Eğirdir Gölü’nü borular kuruttu
Türkiye Tabiatını Koru- dünyaya örnek ma Derneği'nin (TTKD) yaptığı bilimsel araştırmalar Eğirdir Gölü'nde meydana gelen büyük su kaybını ortaya çıkardı. TTKD Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, Eğirdir Gölü'nün yaşadığı su kaybının temel nedeninin bilimden ve teknikten uzak, vahşi sulamada kullanılmak üzere dev borularla su alınması olduğunu kaydetti.

DENİZ BİLE DAYANMAZ
Göl yüzeyinde son 10 yılda 84 kilometrekare su kaybı yaşanan ve su seviyesi 16 metreden 6 metreye düşen Eğirdir Gölü'nü kurutan dev borular görüntülendi. Kesici, goldeki kaybın iki Kovada Gölü, iki Gölcük Gölü kadar olduğunu açıkladı. Bu kadar su kaybına denizin bile dayanamayacağını söyleyen Kesici, "Aşırı su alınması nedeniyle göl, son yıllarda su seviyesinin neredeyse yüzde 55'sini kaybetmiştir" diye konuştu.

KOVADA GÖLÜ TEHLİKEDE
Erol Kesici, Kovada Gölü'nün geleceğinin de tehlikede olduğunu söyledi. Gölde aşırı oranda kirlenme olduğunu belirten Dr. Kesici, su seviyesinde ise yüzde 60 oranında azalma olduğunu kaydetti.
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Eğirdir Gölü’nü borular kuruttu
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