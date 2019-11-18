Eğirdir Gölü’nü borular kuruttu

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Tabiatını Koru- dünyaya örnek ma Derneği'nin (TTKD) yaptığı bilimsel araştırmalar Eğirdir Gölü'nde meydana gelen büyük su kaybını ortaya çıkardı. TTKD Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, Eğirdir Gölü'nün yaşadığı su kaybının temel nedeninin bilimden ve teknikten uzak, vahşi sulamada kullanılmak üzere dev borularla su alınması olduğunu kaydetti.Göl yüzeyinde son 10 yılda 84 kilometrekare su kaybı yaşanan ve su seviyesi 16 metreden 6 metreye düşen Eğirdir Gölü'nü kurutan dev borular görüntülendi. Kesici, goldeki kaybın iki Kovada Gölü, iki Gölcük Gölü kadar olduğunu açıkladı. Bu kadar su kaybına denizin bile dayanamayacağını söyleyen Kesici, "Aşırı su alınması nedeniyle göl, son yıllarda su seviyesinin neredeyse yüzde 55'sini kaybetmiştir" diye konuştu.Erol Kesici, Kovada Gölü'nün geleceğinin de tehlikede olduğunu söyledi. Gölde aşırı oranda kirlenme olduğunu belirten Dr. Kesici, su seviyesinde ise yüzde 60 oranında azalma olduğunu kaydetti.