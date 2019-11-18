Ertelenen buluşmaya 10 bin kişi katıldı

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Muğla'nınSeydikemer ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz tarafından ertelenen Mustafa Ceceli konseri 1 ay gecikmeli olarak gerçekleştirildi. Son zamanlarda en çok dinlenen Mühür şarkısı ile konserine başlayan ve bu şarkıyı 2 kez seslendiren Mustafa Ceceli, 'İyi ki Hayatımdasın', 'Unutamam', 'Geçti o günler', 'Islak İmza', 'Gül rengi' şarkılarını sevenleriyle birlikte söyledi. Konseri yaklaşık 10 bin kişi izledi.Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bahçesinde yapılan konserde Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, sanatçı Mustafa Ceceli'ye günün anısına çiçek verirken, Seydikemer Kaymakamı Haktan Gökçekuyu da sanatçıya yörenin zeytinyağı ve balını sundu.