Kepez’de bilim atılımı

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Antalya Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 100'üncü Yıl Ortaokulu'nun '4006 Tübitak Bilim Fuarı'nın açılışına katıldı. Fuarın açılışında konuşan Başkan Tütüncü, eğitim faaliyetlerini her zaman öncelediklerini hatırlatarak, öğrencilerin bilime olan ilgisinin artması için gerekenleri yapmaya çalıştıklarını söyledi.Tütüncü, okulun en başarılı 30 öğrencisine, 10 öğretmeniyle birlikte Ankara gezisi hediye ettiğini de müjdeledi. Öğrencilerin çalışmalarını da tek tek inceleyen Tütüncü, meşrubat, çikolata ve bisküvi türleri içindeki şeker miktarını gözler önüne seren çalışmadan dolayı da öğrencileri tebrik etti.Amir Ateş Semt Konağı bünyesindeki Robotik Kodlama Merkezi'nin varlığını hatırlatan Tütüncü, bu merkezden tüm Kepezli öğrencilerin yararlanmasını istediklerini söyledi. Dokumapark bünyesindeki TÜBİTAK Bilim Merkezi'ni yeni yılda açmayı planladıklarını da duyuran Başkan Tütüncü, 12 bin metrekarelik genişliğinde dünyanın sayılı bilim merkezlerinden birini yaptıklarını söyledi. Endüstri alanındaki gelişmelerin evrelerini anlatan bir merkez olacağını açıklayan Tütüncü, "Sadece fizik, kimya, biyolojinin temel kavramlarını değil, günlük hayatın içindeki beyaz eşyalardan motor çeşitlerine kadar, nasıl çalıştığını göreceğiz. Bir plağın içindeki sesin, bir radyo dalgasının havada yayıldığının izahını yapan bir bilim merkezi armağan ediyoruz" diye konuştu.