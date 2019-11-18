Manavgat’tan vazgeçemiyorlar

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nınManavgat ilçesi Side Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otel, sürekli müşterileri olan ve bugüne kadar en az 45'er kez otellerinde tatil yapan Mehmet (83) ve Ursula Öz (82), Siegbert (74) ve Brigitte Peiffer (72), Hans Georg (71) ve Rita Elizabeth Strasdas (71) çiftleriyle Sandra Brandl'ı (55) yemekte ağırladı. Otelin Misafir İlişkileri Müdürü Nilüfer Ertürk'ün katıldığı yemekte, turistlere Türk mutfağına ait yemeklerden oluşan bir menü ikram edildi. Yemeğin ardından Nilüfer Ertürk, turistlere plaket ve indirim kartlarını verdi.Tesislerinde devamlı gelen misafir sayısının çok yüksek olduğunu vurgulayan Nilüfer Ertürk, "Otelimiz misafirlerimizin ikinci evi gibi" dedi. Siegbert ve Brigitte Peiffer çifti senede 2 defa geldikleri otelde hep aynı odada kaldıklarını kaydederek, "Burası bizim evimiz oldu. Otelde çalışan personelin çoğunu isim isim biliyoruz" dedi.