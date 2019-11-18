Muratpa'a’da milli gurur&sevinç

Muratpaşa Belediyespor, A ve Genç Milli Kadın hentbol takımlarının 18-26 Kasım'da Antalya'da yapacağı hazırlık kampına 15 sporcusunu gönderdi.
ALTI OYUNCU A MİLLİ TAKIM'DA
Antrenörlüğünü Muratpaşa'nın deneyimli hocası Birol Ünsal'ın yaptığı A Milli Takımın 22 kişilik kadrosunda Muratpaşa'dan Merve Durdu, Döne Gül Bozdoğan, Cansu Akalın, Eda Nur Kılıç, Ayşenur Sormaz, Kübra Sarıkaya olmak üzere 6 oyuncu yer alıyor.
22 kişilik Genç Milli takımına ise Muratpaşa Belediyesi'nden 9 oyuncu çağrıldı. Milliler, Antalya kampında İtalya, Makedonya ve Kosova'nın katılacağı hazırlık turnuvasında mücadele edecek.