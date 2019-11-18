Muratpa'a’da milli gurur&sevinç

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Muratpaşa Belediyespor, A ve Genç Milli Kadın hentbol takımlarının 18-26 Kasım'daAntrenörlüğünü Muratpaşa'nın deneyimli hocası Birol Ünsal'ın yaptığı A Milli Takımın 22 kişilik kadrosunda22 kişilik Genç Milli takımına ise Muratpaşa Belediyesi'nden 9 oyuncu çağrıldı. Milliler, Antalya kampında İtalya, Makedonya ve Kosova'nın katılacağı hazırlık turnuvasında mücadele edecek.